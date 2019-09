Mercado de seguros mantém dois dígitos de alta no acumulado até agosto

A despeito da lenta retomada da economia brasileira, o mercado de seguros manteve crescimento na casa de dois dígitos no acumulado do ano até agosto. O feito, comum na época pré-crise, foi alcançado pela primeira vez em julho. Agora, os dados atualizados até agosto mostram alta de 11,1%, conforme dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), compilados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Para cima. O resultado acumulado do mercado de seguros neste exercício pode ser ainda melhor, segundo o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, após a Susep carregar dados de mais três seguradoras que ainda não foram incluídas na base do órgão. O segmento está mais confiante em voltar a entregar expansão anual de dois dígitos. Vale lembrar que o último trimestre do ano é mais forte devido ao empurrãozinho dos aportes na previdência privada por conta da chegada do acerto de contas com o Leão.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter