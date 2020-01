Mercado Eletrônico vê crescimento de 30% com expansão do e-commerce

Depois de atingir R$ 100 bilhões em transações no ano passado, o Mercado Eletrônico, empresa brasileira líder em soluções de comércio eletrônico B2B na América Latina, vê potencial para um crescimento da ordem de 30% neste ano devido ao potencial de expansão do e-commerce.

Territórios. Está ainda no planejamento fortalecer a presença internacional da companhia. No ano passado, o Mercado Eletrônico iniciou as operações no México, depois de abrir escritórios em Portugal e Estados Unidos.

09/01/2020

