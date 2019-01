Mercado financeiro em peso para a posse de BB e Caixa

O mercado financeiro esteve em peso na cerimônia de posse das presidências de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, no Planalto, realizada na segunda-feira, 7. Estiveram presentes o presidente do Bradesco, Octávio de Lazari, o vice-presidente do banco, Marcelo Noronha, e ainda o líder do Citi no Brasil, Marcelo Marangon. Também compareceram à posse o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, além de Sérgio Cutolo, do BTG Pactual, e Guilherme Benchimol, da XP Investimentos. Também fizeram quórum presidentes das empresas coligadas dos bancos públicos. Dentre eles, o da Cielo, Paulo Caffarelli.

