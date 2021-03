Mercado imobiliário começa ano aquecido

O ambiente de juros baixos tem mantido o mercado imobiliário firme, a despeito dos impactos provocados pela pandemia. A cidade de São Paulo registrou 13.483 operações de compra e venda de imóveis em janeiro de 2021, o que representa alta de 13,6% em comparação com janeiro de 2020. No entanto, houve queda de 4,4% em comparação com dezembro, mês tradicionalmente mais aquecido.

Maravilhosa. A cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, apresentou 4.086 operações de compra e venda em janeiro de 2021, alta de 10,5% ante o primeiro mês de 2020 e também queda de 10,6% em comparação com dezembro. Os dados são do Registro de Imóveis do Brasil, entidade que congrega associações estaduais que representam 3,2 mil cartórios de registros de imóveis no País.