Mercado Livre avança com pagamento QR Code

O Mercado Pago, plataforma de serviços financeiros do Mercado Livre, avança com a solução de QR Code, os famosos quadradinhos. A meta é ter três mil novos estabelecimentos credenciados até junho. Dentre os que já aderiram estão nomes como Droga Raia e Drogasil e ainda as redes de alimentação Spoleto, Rei do Mate, Nutty Bavarian, Café do Ponto e Casa Pilão.

Incentivo ao instantâneo. Estão aptos a pagar com a solução mais de 15 milhões de usuários do aplicativo do Mercado Pago e Mercado Livre. Na outra ponta, para disponibilizá-la, há um universo de 50 mil empresas. Para atraí-las, a plataforma não cobrará até o final deste ano taxa pelas transações, que são pagas de forma instantânea.

Corrida. A ofensiva do Mercado Livre ocorre em meio à propagação da tecnologia QR Code no Brasil. Na semana passada, o Itaú Unibanco lançou sua plataforma. Enquanto no Brasil a tecnologia começa a ganhar fama, na China, os quadradinhos estão em todos os arredores.