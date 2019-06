Mercado Livre e Itaú lançam cartão de crédito para fidelizar clientes

O Mercado Livre e o Itaú Unibanco estão lançando um cartão de crédito 100% digital, com a bandeira Visa, para fidelizar clientes e ganhar escala em seus respectivos negócios. O Itaú, enquanto emissor, coloca em sua prateleira de cartões seu primeiro produto em parceria (cobranded) totalmente digital, com pagamento por aproximação. O cartão ficará disponível, no entanto, somente na plataforma do Mercado Livre.

Para atrair consumidores, o cartão não tem anuidade, oferece todos os benefícios dos cartões Itaucard e Visa Gold e promete devolver 10% do valor gasto (cashback) para compras nas lojas oficiais do Mercado Livre, num total de 970. Com isso, o Mercado Livre quer puxar o faturamento brasileiro, que responde por 60% das vendas da América Latina.