Mercado Livre e parceiros vão doar R$ 5 milhões para o combate à pandemia

O Mercado Livre vai doar R$ 5 milhões, ao lado de parceiros e organizações não governamentais, para ajudar em iniciativas de enfrentamento da covid-19. A principal prioridade será o combate à fome e na disponibilização de recursos e insumos para a saúde pública.

O Mercado Livre já formalizou a doação de R$ 1 milhão ao Centro de Vacinas do Instituto Butantã, para ajudar na construção do prédio que abrigará a produção de vacinas contra a covid-19. Além do Mercado Livre, outras 40 companhias irão repassar parte de suas receitas para a fábrica de vacinas.

Usuários da plataforma também poderão doar

O Mercado Livre também pretende mobilizar a doação de usuários em duas frentes: via aplicativo do Mercado Pago, no Botão Doar, e por meio de uma Loja Solidária no marketplace da empresa, que será lançada na semana que vem.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 01/04/2021, às 10:22:53.

