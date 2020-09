Mercado Livre financiará carros na plataforma

O Mercado Livre passa a oferecer financiamento de veículos em seu shopping virtual. O serviço foi disponibilizado no VIS (Veículos, Imóveis e Serviços), unidade de Classificados da companhia. Disponível para veículos anunciados por concessionárias e lojistas de automóveis, o financiamento está sendo oferecido de uma parceria da plataforma com os bancos Itaú Unibanco e Santander.

Sem diferença. Quanto às taxas para os empréstimos, o Mercado Livre diz que estarão disponíveis aos clientes as mesmas porcentagens que se encontram nas instituições financeiras parceiras e junto aos lojistas anunciantes. Cada banco faz sua análise de crédito do cliente e aplica uma taxa a ser praticada.

Em alta. Segundo o Mercado Livre, mesmo no período da pandemia, a procura por automóveis cresceu no marketplace. Somente no último mês de abril, foram 40 milhões de buscas.

