Mercado Livre vai oferecer 40 mil veículos em feirão com todas as categorias

Depois de realizar feirões apenas com automóveis, a plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre decidiu incluir motos e caminhões para criar seu primeiro feirão com todas as categorias de veículos. A iniciativa será realizada entre os dias 18 e 31 de março e colocará à venda mais de 40 mil veículos novos e usados.

Recompensa. Além de incluir novas categorias, a empresa criou uma recompensa para os participantes do feirão. Clientes que fizerem a reserva online do veículo na plataforma até o dia 31 de março e finalizarem a compra em até dez dias úteis receberão R$ 500 de volta. O dinheiro poderá ser usado, por exemplo, para o pagamento de uma parcela do carro que for comprado.

