Mercado marginal está no radar da CVM

O crescimento do mercado marginal, de ofertas irregulares de valores mobiliários, está no radar da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O regulador do mercado de capitais espera receber, neste ano, 250 denúncias contra não-participantes do mercado. Até 27 de maio, já eram 104. No rol de ocorrências relacionadas a essas pessoas sem registro na CVM, um problema comum é o uso de mensagem publicitária que promete ganhos elevados com baixos riscos.

Tá avisado

Uma que foi objeto de denúncia foi a empresa chamada G44 Brasil. Neste caso, a CVM já emitiu alerta ao mercado, nesta semana, sobre sua atuação irregular. Em 2019, a autarquia já realizou dez deliberações que suspendem ofertas irregulares. No ano passado, foram 124 denúncias desse tipo, ante 99 em 2017 e só 30 em 2015.

De olho

O mercado marginal está inserido, inclusive, no planejamento estratégico da CVM. Nele, a autarquia cita que novos tipos de manipulação de preço surgiram como consequência do avanço da tecnologia. Diz ainda que, diante de um cenário de baixas taxas de juros, o crescimento deste mercado é uma mudança que precisa ser observada.