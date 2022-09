Mercado reage a possível venda da TIM Brasil após eleição na Itália

A vitória da coalizão de partidos de direita na Itália já repercute sobre o setor de telecomunicações no Brasil. Isso porque o partido Irmãos da Itália, líder da coalizão, quer que o grupo Telecom Italia se movimente para vender a TIM Brasil como forma de capitalizar a companhia por lá – conforme já havia noticiado a coluna no mês passado.

Essa possibilidade entrou de vez no radar de investidores ontem (26). As ações da Telecom Italia chegaram a subir mais de 7% e fecharam o dia em alta de 2,61%, desempenho acima do índice da bolsa italiana (FTSE MIB), que andou 0,67%. Analistas do mercado atribuíram a subida das ações aos rumores sobre uma eventual venda da unidade brasileira.

Partido Irmãos da Itália quer tirar Telecom Italia da bolsa

As eleições no país europeu selaram a vitória da coalizão de três partidos: Irmãos da Itália, da representante da extrema direita Giorgia Meloni; Liga, de Matteo Salvini; e da Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. O partido Irmãos da Itália fala em fechar o capital e retirar a Telecom Italia da Bolsa, em um movimento que, se confirmado, tem um certo viés populista.

A Telecom Italia é uma gigante na economia italiana e tem peso simbólico por lá. A empresa é controlada pela francesa Vivendi (23,8%), mas o governo italiano segue no quadro de acionistas por meio do banco estatal Cassa Depositi e Prestiti, ou CDP (9,8%). A tele está passando por um duro processo de reestruturação que prevê a demissão de 9 mil dos 42,5 mil funcionários e a venda de ativos na tentativa de enxugar a dívida total do grupo, de 22 bilhões de euros. Nesse sentido, a venda da TIM Brasil seria uma forma de capitalizar o grupo e dar um rumo diferente aos negócios, evitando as demissões em massa.

Controladora estaria inclinada a aceitar venda da TIM Brasil, diz jornal

Por ora, não há nada oficializado nem pelo novo governo, nem pela empresa. No domingo (25), o jornal Verita & Affari, de Milão, publicou uma reportagem mencionando que a própria Vivendi já estaria inclinada a aceitar a venda da TIM Brasil, com a expectativa de levantar entre 5 bilhões e 6 bilhões de euros na transação. Na B3, a TIM Brasil tem o valor de mercado na faixa de R$ 29,5 bilhões. A responsabilidade de sondar interessados ficou a cargo do presidente da Telecom Italia e ex-presidente da TIM Brasil, Pietro Labriola, segundo a reportagem.

Para que o negócio avance, certamente será preciso garantir que o mercado brasileiro não aprofunde sua concentração, apurou a Coluna. Isso porque sobraram apenas três grandes operadoras de amplitude nacional após o fatiamento das redes móveis da Oi entre TIM, Vivo e Claro – negócio aprovado após uma votação apertada (4 a 3) no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Portanto, Vivo e Claro dificilmente seriam a primeira opção da fila para se negociar uma oferta porque haveria muita dificuldade de receberem aval do órgão antistrute. O mais lógico seria buscar um terceiro operador, um fundo de investimentos ou até mesmo um conjunto de compradores capazes de arcar com um cheque dessa magnitude.

Plano de reestruturação prevê separação de ativos da italiana

O que existe de concreto até aqui é o plano de reestruturação da Telecom Italia apresentado por Labriola no começo do semestre. Ele prevê a separação de ativos do grupo em dois braços de negócios, sendo um de infraestrutura e outro de serviços. O braço de infraestrutura (NetCo) englobará as redes de fibra ótica e prevê a atração de um sócio. Aos olhos da ala nacionalista italiana, esse é um ativo estratégico para garantir a soberania do país em telecomunicações e não poderia ser alienado.

O outro braço de negócios abrangerá todos os serviços fixos e móveis no varejo (ServiceCo). É aí que ficará a TIM Brasil. Na ocasião, o grupo publicou um comunicado informando que o plano de reestruturação não implicava em quaisquer modificações de “escopo, estratégia e gestão” para a unidade brasileira. Com um novo cenário político na Itália, resta saber se esse posicionamento vai durar.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 26/09/2022, às 16h46

