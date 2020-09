Mercedes-Benz fecha venda de 61 caminhões, em movimento que marca retomada

Líder do mercado brasileiro de veículos pesados, a Mercedes-Benz fechou uma venda de 61 caminhões, a maioria extrapesados, para um cliente do setor de engenharia e mineração, a Flapa, com sede em Belo Horizonte. A empresa investiu R$ 34 milhões, que inclui também a compra de 61 implementos rodoviários da Rossetti. As entregas serão feitas até mês que vem e o anúncio ocorrerá amanhã.

Retomada. A venda representa um importante movimento para a recuperação do segmento de caminhões no Brasil, após o tombo sofrido durante os primeiros meses da pandemia. Em maio, o mercado chegou a cair 48,5% em relação a igual mês do ano passado. Em agosto, a queda foi reduzida para 15,7%, no mesmo tipo de comparação.

