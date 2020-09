Mercosul Line terá nova rota de transporte entre costas de SE e NE

A Mercosul Line, que faz parte do grupo francês CMA CGM, de navegação e logística, começará em 30 de setembro a operar um novo serviço de cabotagem – transporte de cargas entre portos da costa – que vai ligar quatro terminais das regiões Sudeste e Nordeste: os de Santos (SP), Itaguaí (RJ), Salvador (BA) e Suape (PE).

De olho no mercado. A nova rota – que exigiu a compra, de valor não revelado, de um navio com capacidade nominal de 1.700 TEUs (medida que equivale a um container padrão) – é uma tentativa da empresa de se antecipar a um projeto de lei que o governo federal enviou em agosto ao Congresso Nacional e busca estimular a cabotagem.

Competição. Se a proposta for aprovada, espera-se que a cabotagem cresça em relevância no transporte de cargas no Brasil e aumente a concorrência entre companhias do segmento. Hoje, a cabotagem representa apenas 1% do que se transporte no País, mas poderá subir para 4% nos próximos anos, segundo estimativas do mercado, caso a lei entre em vigor. A proposta aguarda despacho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para começar a tramitar.

