Mesmo com eleição, DM encontra o triplo de demanda para captação de R$ 120 mi

Em tempos difíceis para captar recursos no mercado, a DM – empresa de cartões de crédito especializada em baixa renda – conseguiu fechar a maior captação em seus 20 anos de existência e encontrou demanda três vezes maior que o esperado. A empresa captou R$ 120 milhões com um fundo de recebíveis (FIDC). Os pedidos de reserva chegaram a R$ 360 milhões. O objetivo é usar os recursos para financiar operações de crédito do grupo, que deve intermediar R$ 5 bilhões em transações com cartões, o chamado TPV, este ano. A expansão será de 25% sobre 2021.

Procura por papéis surpreendeu

O CEO da DM, Denis Correa, disse que a demanda surpreendeu, especialmente por ter acontecido em meio às eleições presidenciais. “Todo mundo estava e ainda está preocupado com o cenário macroeconômico. “, afirmou. No FIDC, a taxa de retorno para a captação foi a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), mais 3,45%. Foi menor taxa que a empresa pagou. Outro FIDC da DM, lançado há 4 anos, teve taxa maior, de CDI mais 5%.

A DM pretende tomar mais recursos, só que por outra fonte, via venda de CDB. Em parceria com a XP, colocou na plataforma um papel que captou R$ 3 milhões nas primeiras duas horas. Foi a primeira experiência da empresa de cartões com esse tipo de instrumento. A meta é chegar a uma captação de R$ 150 milhões, com retorno do papel a 115% do CDI e prazo de dois anos. Pelo ritmo, em 15 dias deve chegar a esse valor. A emissão pôde ser feita porque a DM comprou em 2019 uma financeira no Sul, que por causa da pandemia e da greve, só foi aprovada pelo Banco Central no fim de junho.

Empresa tem parceria com cartões de lojas

Com uma base de 5 milhões de cartões, a maioria em parceria com lojas – o chamado private label – a DM também passou a emitir plásticos com a bandeira Mastercard, que respondem por 15% desse total. A receita do grupo criado em São José dos Campos, no interior paulista, deve chegar perto de R$ 1 bilhão em 2022, com crescimento de 27% em relação ao ano anterior.

