Mesmo com estoque alto, siderúrgicas elevam importação de sucata

O estoque interno elevado de sucata nas siderúrgicas, na casa de 800 mil toneladas, não impediu que as usinas ampliassem suas importações do insumo em julho. Foram 79,1 mil toneladas importadas, contra uma exportação de 73,2 mil toneladas no mês passado.

Luz amarela

Segundo o Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (Inesfa), o preço da sucata para as siderúrgicas no mercado interno está, na média, em R$ 800 a tonelada, ao passo que a tonelada do importado saiu a R$ 1.288 (US$ 322/T). O presidente do Inesfa, Clineu Alvarenga, alerta que as siderúrgicas aumentaram a importação exatamente em um momento em que as empresas de sucata no Brasil tentam sobreviver.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter