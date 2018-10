Mesmo com incertezas, Alvarez & Marsal reforça aposta em M&A

A Alvarez & Marsal, consultoria de gestão e transformação de empresas, está expandindo sua área de assessoria voltada para operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). Embora o volume de transações da indústria tenha caído 30% nos primeiros nove meses deste ano, a expectativa da consultoria é de que o setor continue se movimentando em 2019, independentemente do resultado das eleições.

Sem emoção. A tônica para o próximo ano nas operações de fusão e aquisição deve continuar a mesma: a busca de geração de valor operacionalmente ou de liquidez, com a venda de marcas não essenciais, por exemplo.

Devagarinho. A consultoria espera aumento gradual das operações após o primeiro trimestre, período de acomodação com o novo governo. O fiel da balança será o compromisso do próximo presidente com as reformas e com o crescimento do País. Portanto, as apostas de aumento nas operações se concentram para depois de 2019, considerando que o País seguirá uma rota melhor do que nos últimos anos.

Ainda por vir. Por enquanto, há uma concentração das operações por fundos de private equity, que compram participações em empresas, enquanto os investidores estratégicos esperam por maior clareza no cenário brasileiro. Os private, no entanto, têm dificuldade para explicar o País no exterior e, portanto, não estão criando novos fundos, de acordo com a consultoria.

