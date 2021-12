Mesmo com vacinação, microempreendedores ainda penam para retomar atividade

As dificuldades causadas pela pandemia da covid-19 e seus desdobramentos na economia ainda pesam gravemente na atividade dos microempreendedores e autônomos, segmento no qual se enquadram 24,5 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. Isso mesmo com boa parte da população vacinada e alguns setores econômicos apresentando sinais de retomada.

O Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), que registra o nível de atividade econômica dessa parcela da população, caiu 14,83% em novembro, na comparação com este mesmo mês de 2020, para 80,23 pontos. A piora reflete especialmente o impacto na inflação e do crescimento econômico desigual, marcado ainda por forte desemprego. Frente a outubro, o índice esboçava uma recuperação, com melhora de 5,38%.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 21/12, às 16h52.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter