Mesmo satisfeitos, 74% de usuários querem mudar de operadora de celular

Os brasileiros demonstram satisfação com os serviços de telefonia celular. Mais de 70% dos usuários de pré-pago e quase 80% dos que usam pós-pago e controle estão satisfeitos com a qualidade da rede de dados. Ainda assim, a maioria trocaria o seu prestador. Pesquisa da CVA Solutions mostra que 74% gostariam de mudar de operadora, número 10 pontos porcentuais maior que o registrado há um ano.

Bolso. A busca de menor custo é o principal motivo para desejar a mudança. O Estudo Operadoras de Telefonia Celular, da CVA Solutions, realizado em julho de 2018, ouviu 7 mil entrevistados, em todo o País, sendo 3.946 com plano pré-pago e 3.096 com plano pós-pago e controle. Essa é a nona edição desse estudo.

Pode melhorar. A pesquisa constatou que a maioria das queixas diz respeito ao sinal, com cerca de 60% dos entrevistados com reclamações de ausência de sinal. Além disso, mais de 40% consideram o atendimento das praças insatisfatório. Conforme o estudo da CVA, o número de celulares pré-pagos caiu e as pessoas estão usando mais o 4G.