Metade das empresas já foi alvo de fake news, mostra pesquisa

A onda de fake news que contaminou o processo eleitoral tem avançado também sobre o mundo dos negócios. Cerca de 50% das empresas dizem já ter sido alvo de notícias falsas, com consequências que vão desde danos à reputação, à marca e à qualidade dos produtos até perdas financeiras e processos judiciais, mostra estudo feito pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) com 65 companhias.

O tema tem ganhado importância no ambiente corporativo. A maioria das empresas (92%) mostra preocupação com as notícias falsas. Em 2018, quando o levantamento foi feito pela primeira vez, o índice era de 85%.

Maioria das companhias tem comitê para lidar com desinformação

Monitoramento de redes sociais e notícias na mídia são as formas mais comuns de acompanhar o tema. A maioria (57%) das companhias também deu um passo além e já conta com um comitê estruturado para lidar com eventual desinformação. A responsabilidade costuma ficar a cargo da área de comunicação. Há também um grupo menor (26%) de empresas que promoveu treinamento sobre o assunto.

Entre os principais impactos que uma empresa costuma sofrer em eventual caso de desinformação estão danos à marca e à reputação. O fenômeno também afeta com mais frequência os setores de atuação das companhias, mais do que individualmente um negócio ou outro. Nem por isso o impacto é menor. Pelo contrário: o estudo sugere que o dano econômico é maior quando a desinformação abrange todo o setor.

Para empresas, redes sociais são os ambientes com mais notícias falsas

As empresas costumam usar a divulgação de comunicados e notas públicas de esclarecimento como principal método na atuação contra notícias falsas. Também fazem campanhas para os próprios funcionários e esclarecimentos nas redes sociais.

Para as companhias ouvidas no estudo, as redes sociais são os ambientes com maior número de notícias falsas, seguida por blogs e fóruns online. O compartilhamento entre amigos e família também entra na lista. Na outra ponta, os canais mais buscados para informações relevantes e confiáveis são jornais e revistas online (81%).

