MetLife assedia esquadrão de vendas da Prudential

A seguradora MetLife tem abordado representantes da concorrente Prudential, os chamados life planners, para tentar atraí-los a mudar de lado. A ofensiva, iniciada ao longo dos últimos meses, tem dado certo em alguns casos. É recorrente o número de life planners, marca registrada da companhia para designar os franqueados corretores de seguro de vida, que tem aceitado trocar de casa sob a promessa de uma carreira na concorrente. O assédio à equipe comercial da Prudential ocorre após a MetLife desenvolver uma estrutura de venda de seguro de vida no Brasil com consultores, semelhante à da Prudential. Norte-americanas, ambas as seguradoras são gigantes do mercado de seguro de vida.

Já vi esse filme

O movimento se assemelha à batalha entre a corretora XP Investimentos e o banco de investimentos BTG Pactual em torno dos agentes autônomos, que acabou na Justiça. Procurada, a MetLife não comentou o assunto. A Prudential também não se manifestou.

