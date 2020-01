Mexicana Negotio Magni é autorizada a comprar 3,5% do BR Partners

O grupo mexicano Negotio Magni foi autorizado a adquirir até 3,5% do banco de investimentos BR Partners, do banqueiro Ricardo Lacerda. O aval para o ingresso de capital estrangeiro na instituição financeira foi concedido ontem, dia 29, pelo Banco Central (BC). Será o primeiro aporte do exterior no BR Partners. O Negotio Magni pertence aos bilionários mexicanos Roberto Hernandez, Alfredo Harp Helú e Esteban Malpica, ex-donos do Banamex, recentemente vendido ao Citibank. No Brasil, os mexicanos já têm investimentos em empresas como a Hypera Pharma e UOL, dono da PagSeguro, de maquininhas.

Portas abertas. O aval para o negócio ocorre após o governo Bolsonaro ter facilitado a entrada de capital estrangeiro em instituições financeiras brasileiras. Em decreto publicado em setembro, o Banco Central foi autorizado a reconhecer o interesse do governo brasileiro e aprovar ou não a entrada de grupos internacionais nos bancos locais.

Caminho mais curto. Antes, era necessário ter a benção do BC, mas também do presidente da República, que deveria publicar um decreto para cada caso, o que tornava o processo mais burocrático. Com um obstáculo a menos, a tarefa anda mais rápido.

