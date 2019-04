México amplia distância na liderança da indústria do luxo na América Latina

Após o Brasil perder para o México a liderança na indústria de luxo na América Latina em 2016, a diferença das vendas do setor nos dois países segue crescendo. No ano passado, o segmento faturou US$ 8,6 bilhões no México, cifra US$ 1,2 bilhão maior que no Brasil, conforme estudo da Euromonitor International. Em 2017, a diferença havia sido de US$ 890 milhões.

Futuro. Para 2023, a estimativa é que o segmento fature US$ 29,7 bilhões na América Latina, o que representará um aumento de 22,2% em relação às vendas do ano passado. O crescimento no Brasil deverá ser menor, de 13,3%, para US$ 8,3 bilhões. Para o México, a expansão estimada é de 33,1%, para US$ 11,4 bilhões – ou mais de US$ 3 bilhões maior do que a receita esperada para o Brasil.

(Patrick Cruz, especial para a Coluna do Broadcast)

