Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, é internado na UTI com coronavírus

O empresário e fundador da Tecnisa, Meyer Nigri, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com coronavírus. O empresário foi submetido à intubação para atenuar a dificuldade de respiração, um dos principais sintomas do covid-19. Procurada, a empresa e a família optaram por não se manifestarem sobre o assunto.

Boletim. O estado de saúde de Meyer é estável, de acordo com amigos próximos. Eles também disseram que houve sedação em caráter preventivo, pois o empresário se recusava a abandonar o trabalho. “Mesmo da cama, não largava o celular e acompanhava tudo. Ele é muito ativo”, disse uma pessoa próxima.

Líder. Meyer é uma das lideranças mais conhecidas do mercado imobiliário nacional. O empresário fundou a Tecnisa na década de 70 e mantém 24% das ações com a família. Ele apoiou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro e foi um dos autores da ideia de criação de uma nova linha de crédito imobiliário indexada ao IPCA, que foi lançada pela Caixa Econômica Federal em 2018.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 21/10/2020 às 15:18

