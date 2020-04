Micro e pequenos empresários já relatam perdas acima de 80% de receitas

Um terço de um universo de mil micro e pequenos empresários, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, já perdeu de 80% a 100% de seu faturamento na segunda quinzena de março, em consequência da paralisação econômica causada pela pandemia do coronavírus. Pesquisa da fintech de crédito BizCapital junto a sua base de clientes revelou que outro terço viu suas receitas caírem entre 40% a 80%. Ou seja, mais da metade da mostra já perdeu metade de seu faturamento, o que surpreendeu a BizCapital, especialmente por conta do porcentual dos que relataram retração acima de 80%. A maior parte dos clientes está no setor de prestação de serviços (35%), seguidos por comércio (25%). Bares, restaurantes e lanchonetes somam 10% dos pesquisados, enquanto o varejo de acessórios e alimentar, por 7,8% e 6,3%, respectivamente.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco

Contato: colunabroadcast@estadao.com