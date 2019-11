Millennials estão dispostos a fornecer dados de folha de pagamento para ter aconselhamento

Coluna do Broadcast

Por Fernanda Guimarães

Quatro a cada cinco dos millennials, que representam os nascidos entre o período da década de 80 até o começo dos anos 2000, se dizem dispostos a compartilhar informações pessoais com um provedor de folha de pagamento a fim de receber aconselhamento sobre saúde financeira. Isso foi o que apontou a pesquisa Futuro do Pagamento, realizada pela ADP, que ouviu 1.350 funcionários e empregadores no Brasil, Argentina e México.

Endividados. Esse público também tem interesse, na hora, de analisar uma oferta de emprego, a possibilidade de ter o salário antecipado, via o pagamento de uma taxa, que na prática é o crédito consignado. Essa foi a resposta dada por 78%.

