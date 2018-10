Millennials querem investir, mas poucos poupam, mostra Next, do Bradesco

Pesquisa feita pela equipe de antropólogos do Next, banco digital do Bradesco, mostra que a maioria dos jovens entre 18 e 35 anos de idade – ou 80% dos consultados – deseja investir em produtos financeiros. No entanto, apenas 28% têm o costume de economizar dinheiro no decorrer do mês. A organização financeira e o desejo de uma relação estável com o dinheiro estão, conforme o Next, entre os principais anseios da geração “millennial”.

Empurrãozinho

Com base na pesquisa, o Next decidiu incentivar seus clientes a pouparem. Por meio de parceiros, que concedem descontos aos usuários, o banco digital permite uma economia de até R$ 300 mensais. A cada economia que consegue, ao ativar um dos benefícios ofertados junto aos parceiros do Next, o cliente será convidado a poupar o valor. No ano, a economia pode chegar em aproximadamente R$ 4 mil.

Foto: Egberto Nogueira/Divulgação

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.