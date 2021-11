Mills planeja consolidar mercado de equipamentos

Após fazer duas aquisições de concorrentes, a Mills pretende continuar avançando na consolidação do mercado de plataformas elevatórias – aqueles carrinhos com braço mecânico para elevar trabalhadores, muito usados em manutenção de postes de rua, além de construção, indústria e logística.

A Mills chegou a cerca de 28% de participação nesse mercado, que é bastante pulverizado. Nenhum outro competidor tem mais de 5%. A companhia comprou a SK Rental e a Neste Rental, por R$ 80 milhões e R$ 5,1 milhões, respectivamente. A ideia é ampliar a base de equipamentos e o número de cidades atendidas, que hoje são 1,2 mil. Para isso foi montada uma equipe inteiramente dedicada a fusões e aquisições.

Mas essa é só uma parte do seu plano estratégico, que abrange também a expansão do portfólio para outros setores no universo de equipamentos operacionais. Hoje a empresa trabalha com geradores, compressores e torres de iluminação, além de manter uma divisão de formas e escoramentos. Já a famosa unidade de andaimes – que fazia parte das raízes do grupo empresarial – foi vendida em 2013.

