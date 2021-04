Mineira Embaré, dona da marca Camponesa, abre mercados no exterior e deve vender para Costco e CVS

A mineira Embaré, dona da marca Camponesa de leites, queijos e doces, fechou acordo com a Costco do Canadá, segundo maior varejista do mundo, com mais de 100 lojas só naquele país, para a venda de seus produtos. A iniciativa faz parte dos esforços da empresa brasileira para aumentar a presença no mercado internacional.

Agora, a Embaré também está em negociações com a Costco da Coreia do Sul e com a rede CVS, dos Estados Unidos – esta última bastante conhecida de turistas brasileiros em busca de ofertas. Fundada em 1935, a indústria de alimentos tem fábricas em Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte e Patrocínio (MG) e é a sexta maior produtora de laticínios no Brasil.

A Embaré já exporta para 43 países e pretende abrir novos mercados em 2021. Nos últimos meses, a companhia retomou as vendas para Índia, Bulgária e Egito e passou a exportar seus caramelos para a Somália, Mauritânia, Argélia e Libéria. “Estamos em constante trabalho junto aos nossos distribuidores para entender quais os itens podem ter mais sucesso em cada um dos países”, explica o gerente de exportação da Embaré, Felipe Antunes.

