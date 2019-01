Mineradoras e fornecedores lançam Mining Hub, centro de inovação na área

Coluna do Broadcast

As 12 maiores mineradoras presentes no País se uniram para criar o Mining Hub, centro de inovação tecnológica em Belo Horizonte (MG), que será inaugurado na quinta, 17. Apoiadas pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), empresas como Anglo American, CSN, Vale e ArcelorMittal juntaram-se a fornecedores para buscar juntos soluções para os problemas da área. A iniciativa reunirá 300 profissionais especializados em inovação. Entre os fornecedores, está a Petronas, que buscará as soluções na área para petróleo, gás e lubrificantes.

Combustível

Entre os fornecedores, está a Petronas, que buscará as soluções na área para petróleo, gás e lubrificantes. Segundo a empresa, além dos problemas ambientais ligados à atividade em si, a mineração tem como desafio diminuir o impactos causados também por combustíveis. A ideia é usar inteligência artificial e learning machine, entre outras tecnologias, para melhorar o desempenho das máquinas, bem como buscar fontes alternativas de energia. “Temos condições de investir, conforme os problemas forem apresentados e as soluções forem sendo criadas”, diz Bruno Reis Bechtlufft, gerente de marketing industrial Américas da Petronas.

(Cristiane Barbieri)

Foto: Bruno Reis Bechtlufft/Divulgação

