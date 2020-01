Mineradoras querem se aliar a mercado de capitais para ampliar pesquisa

Com a defasagem de desenvolvimento geológico no Brasil, o setor mineral, representado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), quer lançar no País uma estrutura de mercado de capitais voltada a financiar o setor. O modelo seria semelhante ao que já existe no Canadá e Austrália, mercados nos quais há muitas mineradoras listadas. O presidente do conselho do Ibram, Wilson Brumer, afirma que a entidade vem se debruçando sobre as experiências externas. A ideia, agora, é sentar com a B3 para desenvolver essa iniciativa.

Resgate. A intenção é resgatar a pesquisa geológica no Brasil. O País tem ficado atrás, por exemplo, no avanço de novas capacidades e de tecnologia. Como efeito, o Brasil tornou-se insignificante em mineração de terras raras, apesar de suas grandes reservas, um mercado hoje dominado pela China. As terras raras são itens fundamentais à alta tecnologia e já chamado de “ouro do século XXI”.

Notícia publicada no Broadcast no dia 29/01/2020, às 14:33:10

