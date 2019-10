Minerva aguarda definição política na Argentina para lançar IPO da Athena

A Minerva Foods está na expectativa das eleições presidenciais na Argentina e, especialmente, seus desdobramentos para dar sequência à oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária no Chile, a Athena Foods. A Argentina representa 30% das operações da Athena. No fim de julho, a companhia recebeu aval do conselho de administração para prosseguir com o IPO, cujo processo foi interrompido em maio, depois de encontrar uma avaliação de preço pelo mercado aquém do que esperava.

Novo entrave. A empresa tem até abril de 2020 para fazer a listagem no mercado chileno e esperava utilizar a janela de setembro para uma segunda tentativa de levar a unidade para a bolsa. No entanto, a profunda crise econômica na Argentina, permeada pelas eleições presidenciais em 27 de outubro, voltaram a atrapalhar os planos da Minerva. Procurada, a Minerva não comentou.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter