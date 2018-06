A Minerva Foods desistiu de sua captação externa por meio da emissão de bônus perpétuos. A operação seria lançada na terça-feira, 27. A companhia pretendia levantar US$ 500 milhões oferecendo remuneração de 7,5% a 8%, mas investidores exigiram prêmio maior, em torno de 8,5%. Com parte dos recursos, a companhia pretendia recomprar US$ 300 milhões em bônus perpétuos que estavam no mercado e pagavam juro de 8,750%.

Siga a @colunadobroad no Twitter