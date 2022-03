Ministério quer que BNDES financie ‘SpaceX nacional’

O Brasil quer ter sua própria fabricante de foguetes espaciais, inspirado nas gigantes SpaceX, de Elon Musk, e a Blue Origins, de Jeff Bezos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) abriu conversas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar projetos locais de fabricação de foguetes que poderão dar apoio ao programa espacial brasileiro, contou à Coluna o ministro-astronauta, Marcos Pontes.

O primeiro passo da iniciativa foi dado no mês passado, com o lançamento de um edital, pelo ministério, que destinará R$ 8 milhões para empresas, inclusive startups, desenvolverem os primeiros protótipos. O dinheiro sairá de um fundo gerido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Lançamento de satélites

Os valores, porém, ainda são pequenos diante do necessário para desenvolver esse tipo de tecnologia. A SpaceX, por exemplo, atraiu US$ 850 milhões em investimentos em sua última captação. Segundo Pontes, porém, há intenção de expandir os aportes daqui para frente. Daí as conversas com o BNDES para buscar mais recursos, para garantir o financiamento de projetos mais complexos e custosos.

Dentro do programa espacial brasileiro, os foguetes ajudariam no lançamento de satélites usados para monitorar o clima e controlar o desmatamento. Há até um projeto de rover (veículo motorizado e automatizado) nacional para exploração da Lua, segundo Pontes. O lançamento poderia ocorrer na Base de Alcântara (Maranhão). Mas o ministro não ficará para ver. Ele está de saída da pasta para concorrer a uma vaga de deputado federal por São Paulo.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/03/22, às 12h51.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com