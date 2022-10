Minoritário de refinaria SSoil aciona arbitragem em disputa com sócio

A SSoil Energy, primeira refinaria privada construída do zero (greenfield) depois de 20 anos no Brasil, ainda não produz uma gota de combustível, mas já enfrenta um processo na Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá, sediada no País. O pedido foi feito pela acionista minoritária Sunshine State Oil Brasil, idealizadora do projeto, que pretende construir microrrefinarias em várias localidades.

A unidade foi implantada no município de Coroados (SP), com capacidade para processar 12,5 mil barris diários de derivados do petróleo. A Sunshine e a Hadeon Participações dividiam em meio a meio o projeto. Para ampliar a primeira unidade e construir outra no Espírito Santo, a Hadeon emitiu debêntures no valor de R$ 70 milhões, o que derrubou a participação da Sunshine para 20% e aumentou a sua para 80%.

Sunshine diz que desconhecia operação

As debêntures foram adquiridas pela Sapphirus, veículo de investimento do Grupo Starboard Restructuring Partners, e tiveram como garantia a própria refinaria. A Sunshine diz que a operação foi feita sem seu conhecimento. Segundo a empresa, o bloco de controle fez a manobra de aumento de capital e diluição dos minoritários em conluio com a Starboard.

Em ação impetrada na 2ª Vara do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Sunshine afirma que não houve aprovação no Conselho de Administração em relação ao uso do imóvel no qual está localizada a refinaria como garantia da emissão das debêntures. Também diz que os recursos captados não teriam sido utilizados para a finalidade prevista.

Fundo cancelou a transação

Com a disputa entre os sócios, o fundo Sapphirus cancelou a transação, mas foi integrado ao processo arbitral para responder às acusações, apesar de ter sido liberado do processo no Brasil. De acordo com a Starboard, o fundo Sapphirus não chegou a ser acionista da SSoil Energy.

“Atualmente, o fundo também não é mais debenturista da Hadeon, de forma que não possui qualquer envolvimento ou interesse nos assuntos relativos à operação da SSoil Energy e nem nas divergências entre os seus acionistas”, disse a Starboard em nota. O grupo afirmou também que não comenta o procedimento arbitral, em respeito à confidencialidade do procedimento. Procurada, a Hadeon não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 28/10/2022, às 15h39

