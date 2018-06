Minoritários da Prumo fazem força-tarefa para conseguir preço maior em OPA

Acionistas minoritários da Prumo estão mobilizados em uma força-tarefa para elevar o preço da ação da companhia em sua oferta pública de aquisição de ações (OPA) marcada para sexta-feira, 9. O valor do papel foi estabelecido em R$ 11,50 por um laudo de avaliação, documento questionado há tempos por tais acionistas. Para isso, os minoritários estão se habilitando à OPA, mas ao preço de R$ 15,00, valor considerado mais justo pelo grupo. Para realizar o cancelamento de registro, para fechamento de capital, a Prumo precisa da adesão de dois terços do free-float. Até o momento, investidores com ao menos um terço das ações em circulação já se comprometeram com os R$ 15,00, à espera de que o preço ofertado seja ajustado a todos os acionistas minoritários.

