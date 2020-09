Minoritários querem que Linx apresente as 2 propostas na mesma assembleia

Minoritários da Linx querem que a empresa apresente as propostas para sua aquisição na mesma assembleia. Significa colocar sob o escrutínio dos acionistas as duas ofertas, lado a lado e simultaneamente, e deixar que eles decidam entre a feita pela Stone e a da Totvs. O receio é que apenas a da Stone seja apresentada para o aval dos acionistas. A empresa de pagamentos listada na Nasdaq aumentou o valor da proposta esta semana, mas manteve os pontos polêmicos, como o acordo de não competição. Na prática, a proposta renderá um prêmio aos fundadores, o que é vetado a empresas que participam do Novo Mercado da B3, como é o caso da Linx. A proposta da Stone já foi aprovada por acionistas e protocolada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos, a SEC. Stone e Linx têm ações listadas por lá.

Correria. Já a Totvs informou nesta semana que o formulário F-4 para ser enviado à SEC está em fase avançada. Assim, não há “nenhum obstáculo existente para que sejam atendidos o melhor interesse dos acionistas da Linx”. Para ela, é “fundamental que as propostas disponíveis sejam submetidas simultaneamente na mesma assembleia geral, no contexto dos deveres fiduciários dos conselheiros independentes e da preservação do pleno direito de escolha dos acionistas da Linx”. Procurada, a Linx informou que “o mercado e demais interessados serão informados sobre esse trâmite, por meio dos comunicados oficiais da empresa”.

Contato: colunabroadcast@estadao.com