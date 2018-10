Minoritários questionarão plano de migração da Gol

Coluna do Broadcast

A incorporação da Smiles não é o único movimento que está provocando reação dos minoritários da Gol. Um grupo destes investidores está se unindo para se posicionar contra o plano de migração da companhia aérea para o Novo Mercado, segmento de maiores exigências de governança corporativa da B3. No planejamento está a criação de ações “PN especiais” que ficariam apenas em uma empresa que concentra a parte operacional da Gol e da Smiles, ao passo que haveria alienação das ONs ao fundo Volluto, da família Constantino. Esse fundo, junto com o mercado, teria os papéis ordinários da Gol, que passará a ser somente uma holding – essa, sim, listada no Novo Mercado.

Esse desenho seria necessário para possibilitar a ida da Gol ao segmento da B3, que só permite listagem de empresas com ações ordinárias. Esse modelo vem sendo esboçado porque a empresa não pode ter controle difuso por conta da legislação, que restringe em até 20% a participação de grupos estrangeiros no controle de companhias aéreas. Na prática, apesar desse movimento, a Gol não será uma corporation e seguirá controlada pela família Constantino. O assunto vem sendo, inclusive, acompanhado de perto pela associação que representa os acionistas minoritários, a Amec.

Direito?

Os minoritários querem reforçar o discurso de que os recentes movimentos têm machucado o mercado e princípios básicos de governança corporativa. Se a intenção da Gol for em frente, os acionistas minoritários, por exemplo, não terão direitos políticos diretamente na empresa operacional.

Lado a lado

Os acionistas minoritários da Smiles também já se organizam para negociar os termos do fechamento de capital da empresa de fidelidade, a ser incorporada pela Gol. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) acompanha o caso e abriu um processo para analisar a reestruturação societária. Procurada, a Gol não comentou. (com Letícia Fucuchima)

