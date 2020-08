Minoritários se opõem a reorganização do banco Voiter, ex-Indusval

Acionistas minoritários do Banco Voiter, o ex-Indusval, estão se colocando contra todo o processo de reorganização anunciado pela instituição financeira, incluindo a saída do Nível 2 da B3. Nenhum minoritário que votou sobre esse tema foi favorável. Segundo o mapa de votos da assembleia que deliberou sobre o tema, apenas o controlador do banco, Roberto Rezende Barbosa, que tem 74,66% do banco, e seus sócios, votaram a favor.

Xerife. Já há, inclusive, um processo de acionistas minoritários, que se sentiram lesados pela reorganização do Voiter, em andamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Eles acusam o banco de fixar os preços de suas ações na oferta pública de aquisição (OPA) inferiores aos de mercado, no primeiro laudo de avaliação da instituição financeira. Segundo eles, ainda, houve falta de transparência na governança, além de abuso de poder na migração de ativos para uma holding fechada. Procurado, o Indusval não comentou.

