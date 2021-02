Missão brasileira faz giro “eclético” entre fornecedores de 5G no exterior

A missão oficial do governo brasileiro para visita a fornecedores de equipamentos 5G na Europa e na Ásia tem uma agenda bastante eclética pela frente. O roteiro não faz distinção de empresas, ao contrário das sinalizações recentes de que o governo de Jair Bolsonaro poderia impor restrições a produtos chineses sob alegação de segurança cibernética.

A agenda de visitas vai incluir a Huawei, na China; NEC e Fujitsu, no Japão; e Samsung na Coreia do Sul. O grupo já esteve na Ericsson, na Suécia, onde visitou o centro de protótipos do 5G e manteve conversas com o CEO global da empresa, Borje Ekholm.

Comitiva visitou diferentes países e fabricantes

Na sexta-feira, foi a vez da Nokia, na Finlândia. A comitiva conheceu o laboratório de pesquisas e demonstrações de 5G e foi recebida pelo CEO, Pekka Lundmark. A Nokia disse à Coluna que o encontro serviu para mostrar a capacidade de inovação e a disposição da empresa para implementar a nova tecnologia no Brasil. Pelos seus cálculos, o 5G deve agregar US$ 1,2 trilhão à economia ao redor do mundo nos próximos 15 anos.

A missão é liderada pelo Ministro das Comunicações, Fabio Faria, e inclui também os ministros do TCU Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Walton Alencar, que avaliarão a proposta de edital para o leilão do 5G produzido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

