Mitre e Moura Dubeux iniciam reuniões com investidor para IPOs

Mal virou o ano e as construtoras Mitre Realty e Moura Dubeux estão na ruas para tirarem do papel as ofertas inicial de ações (IPOs, na sigla em inglês). Ambas companhias já iniciaram as reuniões informais com investidores, chamadas no jargão do mercado de pilot fishing. Nesse momento, os potenciais investidores se debruçam sobre os dados das construtoras que definem, assim, o preço que devem tentar na oferta. As expectativas das empresas é de levantar R$ 1 bilhão cada. No caso da Mitre, a oferta será primária e secundária, com os acionistas da companhia, Fabrício Mitre e Jorge Mitre, como vendedores. Já a Moura Dubeux, com sede em Recife (Pernambuco), fará uma oferta primária com todos recursos indo para o se caixa. De olho no aquecimento do setor, a compra de terrenos está nos planos de ambas empresas. Procuradas, Mitre e Moura Dubeaux não comentaram.