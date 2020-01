Mitre lança IPO e já tem investidor âncora cobrindo a oferta

Em uma prova do apetite dos investidores pelo setor da construção, a Mitre Realty lançou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com investidores âncoras já garantindo metade da oferta, que deverá somar cerca de R$ 1,1 bilhão. Se consideradas as intenções de investimento coletadas no mercado nas reuniões preliminares com potenciais investidores nesse início de ano, a demanda obtida já cobre o volume a ser lançado. O lançamento de ações da construtora será praticamente todo primário, com novos recursos no caixa da companhia, que busca estar preparada para o crescimento do setor imobiliário. Do pequeno lote secundário, o vendedor será Jorge Mitre, pai de Fabrício Mitre, presidente da companhia familiar.

Média-alta. Os projetos da construtora têm foco no público de média e média alta renda, na cidade de São Paulo, uma vez que esse segmento tende a ser mais beneficiado pelo novo ciclo de crédito nos próximos anos. A ação estreia na B3 na primeira semana de fevereiro.

Know-how. Fabrício Mitre, que possui 40% da companhia e preside a construtora desde 2008, já trabalhou em bancos de investimento, como HSBC, BNP Paribas, Macquarie Bank e Credit Suisse. Em sua biografia no site da companhia, um dos destaques é que o executivo fez parte de “importantes IPOs e transações do setor no País”. Procurada, a Mitre não concedeu entrevista.

Notícia publicada no Broadcast no dia 14/01/2020, às 15:06:08

