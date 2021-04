Modalmais atrai executivos do Itaú para comandar área de alta renda

O banco digital Modalmais contratou dois executivos do Itaú Unibanco para comandar seu segmento de alta renda. Patrícia Aiello e Ewerson Padovan deixam a antiga casa, na qual passaram mais de 20 anos e a ideia é atrair mais profissionais do mercado para a área. O Modalmais tem cerca de 25 assessores dedicados à alta renda e quer crescer entre poupadores com pelo menos R$ 300 mil disponíveis para investir.

No ano passado, o Modalmais vendeu uma participação de 35% para o Credit Suisse. A proposta, conforme informado à época, era oferecer produtos do CS aos clientes do banco digital. Com uma oferta de ações (IPO) em andamento, a instituição pretende levantar cerca de R$ 1,4 bilhão na semana que vem.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 20/04, às 11h46.

