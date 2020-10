Modalmais divulgará popularidade do governo nas redes sociais

A exemplo da XP Inc, que realiza pesquisas periódicas sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o banco digital Modalmais também vai divulgar informações sobre a popularidade do governo nas redes sociais. Será um traking (rastreamento) das redes sociais com inteligência artificial. Segundo Ronaldo Guimarães, sócio diretor do Modalmais e líder da equipe de research, a plataforma já compila a informação semanalmente e passará a divulgá-la todos os meses para criar uma série histórica até as eleições de 2022.

Maior importância. Várias gestoras fazem algum tipo de traking do governo. O BTG contrata, inclusive, pesquisas eleitorais que divulga ao mercado. O sentimento em relação às próximas eleições passou a ter novo peso porque o risco político e fiscal ganhou importância à decisão dos investimentos.