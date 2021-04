Modalmais movimenta R$ 1,17 bi em IPO e chega à B3 avaliado em R$ 3,7 bi

O Modalmais, instituição financeira focada em investimento, precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 20,01 por unit, chegando à Bolsa com um valor de mercado de R$ 3,7 bilhões. O Modalmais movimentou R$ 1,174 bilhão na oferta, envolvendo 58,7 milhões de units, considerando a oferta base e o lote suplementar.

Para emplacar a oferta, o Modalmais teve de reduzir em 18% a faixa de preço inicialmente apresentada ao mercado, que ia de R$ 24,30 a R$ 32,82. A instituição, que tem um modelo de negócio muito parecido com o da XP, fará sua estreia na bolsa no dia 30, sexta-feira.

Por conta do valor de mercado ao qual a plataforma de investimento está sendo avaliada no IPO, o assunto virou burburinho. Os R$ 3,7 bilhões equivalem ao valor que o banco digital era avaliado quando o Credit Suisse adquiriu participação de 35% na instituição no ano passado. O valor é bem abaixo dos mais de R$ 5 bilhões pelo qual o Modalmais foi avaliado aos clientes do private do Credit Suisse que adquiriram participação na instituição brasileira em fevereiro deste ano.

