Modalmais reduz preço do IPO em 20% com volatilidade do mercado

Com a maior volatilidade que atinge o mercado, o Modalmais reduziu em 20% o preço que pretende cobrar pelas ações em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Entre os interessados, registrados no livro de ordem dos papéis, estão fundos de hedge estrangeiros, como Hound Partners e o Jane Street, que na corrida por rentabilidade, buscam ativos de maior risco.

Nas conversas com investidores, o Modalmais tem utilizado a XP, listada na Nasdaq, como exemplo de sucesso no setor para atrair investidores. Com a margem de preço ajustada, o cálculo é de que o desconto do Modal em relação aos preços da maior corretora do País esteja próximo a 30%.

O preço das ações no IPO será conhecido amanhã. Com a redução, o Modalmais chegará à B3 valendo R$ 3,7 bilhões antes da entrada dos recursos da oferta primária, que somará, nesse novo preço, R$ 810 milhões. Esse valor está próximo ao avaliado quando o Credit Suisse adquiriu participação de 35% no banco.

Porém, o Modalmais chegou a ser avaliado acima de R$ 5 bilhões, após ingresso do banco suíço. Um grande número de clientes do private do Credit, que já havia comprado participação no banco digital com esse valor de mercado, está com reservas feitas para participar do IPO.

