Momento fã para Mattar faz presidente do Bradesco fotógrafo por um dia

A repercussão positiva das falas do secretário de desestatização, Salim Mattar, fez do chairman do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, fotógrafo por um dia. Ao deixar o hotel Grand Hyatt, em São Paulo, após participar da sexta edição do Bradesco BBI Brazil Investment Forum, o secretário recebeu pedidos de fotos e atendeu. Quem registrou o momento? Trabuco a pedido dos fãs de Mattar. Após palestrar sobre o programa de privatizações do governo de Jair Bolsonaro, o secretário, que prefere ser chamado de Salim apenas, foi ovacionado com palmas fortes durante cerca de um minuto e também gritos. A reação foi tamanha que atrapalhou até a apresentação na sala ao lado, na qual estava o presidente da BRF, Pedro Parente. O executivo não parou sua fala, mas um burburinho tomou conta da plateia que começou a comentar a razão dos aplausos: Salim Mattar.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+