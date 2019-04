Mongeral Aegon multiplica clientela por 5 em uma década de joint-venture

A seguradora Mongeral Aegon multiplicou por cinco vezes a sua base de clientes desde que selou uma joint venture com o grupo holandês Aegon, há uma década. Saltou assim de uma carteira de 600 mil para quase 3 milhões atuais. O volume de ativos neste período também mudou de tamanho, passando de R$ 300 mil para R$ 2,1 bilhões.

Ganha-ganha. Ambas especializadas em seguro de vida e previdência, a atração entre as companhias foi natural na época, no final de 2008 em meio à crise financeira que posteriormente contaminou o mundo. Enquanto de um lado a brasileira Mongeral, com quase 200 anos de existência, buscava um casamento internacional, a holandesa estava à procura de uma companhia independente para crescer no País. Com a união, também cresceram as áreas de negócios. Além da seguradora, o grupo Mongeral Aegon reúne ainda um braço de gestão de recursos, uma administradora de benefícios e um instituto de longevidade.

