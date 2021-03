Montadoras de caminhões produzem aos domingos para atender agronegócio

As montadoras de caminhões ampliaram a jornada nas fábricas para atender a demanda, em alta, vinda do transporte da safra, no momento em que a insuficiência de peças limita a produção. Ou seja: o atraso no fornecimento tem feito as linhas funcionarem por mais horas, já que ninguém quer perder vendas por falta de produto.

Carga completa. O movimento inclui, até mesmo, trabalhar aos domingos para finalizar e liberar os veículos às concessionárias. É o que tem acontecido desde o início do ano na fábrica do Rio de Janeiro da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Tempos modernos. Nos demais dias da semana, a montadora, como seus concorrentes, vem realizando horas extras no primeiro e segundo turno. Faltam nas linhas circuitos eletrônicos, necessários em componentes como chicotes elétricos, além de pneus e peças de aço e alumínio.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/03/2021 às 17:02:22

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter