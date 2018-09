Monte Bravo quer alcançar R$ 3 bilhões

A Monte Bravo, consultoria de investimentos credenciada junto à XP Investimentos, mira atingir os R$ 3 bilhões em recursos sob sua assessoria até o final do ano. Até agosto, a empresa de agentes autônomos possuía R$ 2,2 bilhões de ativos sob custódia a partir de uma base de 4 mil clientes.

Valiosos. O foco da expansão serão clientes que aplicam mais de R$ 300 mil e que se enquadram no chamado público de alta renda, representados atualmente por 1.415 clientes na casa. A meta é elevar esse público para 2,1 mil em 2018. A Monte Bravo é uma das cinco maiores do País. A título de comparação, a XP tinha até agosto 700 mil clientes em sua base, número que deve chegar a 850 mil também no final do ano, segundo estimativas do grupo.

