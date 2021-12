Monte Rodovias conclui captação de R$ 160 mi para Rota do Atlântico, em Pernambuco

A Monte Rodovias, que pertence ao Monte Equity Partners, concluiu a emissão de R$ 160 milhões em debêntures de infraestrutura. Os recursos serão todos destinados à concessionária pernambucana Rota do Atlântico, que o fundo assumiu em maio.

Entre outras finalidades, o dinheiro irá para o pagamento de dívidas contratadas junto ao BNDES, realização de investimentos determinados no contrato de concessão e alongamento do prazo de pagamento com investidores de mercado de capitais. Com 44 quilômetros, a Rota do Atlântico dá acesso ao porto de Suape e ao litoral do Sul de Pernambuco.

A agência de risco Fitch Ratings atribuiu na quinta-feira o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-’ à emissão da Monte Rodovias. A empresa, que aprovou uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em agosto, não desistiu do plano. Está apenas esperando um momento mais oportuno na Bolsa.

Além da Rota do Atlântico, a Monte Rodovias também tem as concessões Rota dos Coqueiros (também em Pernambuco) e Bahia Norte, compradas da Odebrechet, Invepar e Grupo Cornélio Brennand. A Monte Bravo estuda novas aquisições de atuais concessionários, bem como participar de leilões que venham a acontecer no primeiro semestre, das rodovias estaduais de Pernambuco.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 31/12 às 08h30.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter